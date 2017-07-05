المشهد اليمني الأول/

اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء اليوم الأربعاء، بين جماعات مسلحة تتبع قوى العدوان السعودي الإماراتي في جولة ملعب 22 مايو بمديرية الشيخ عثمان محافظة عدن.



وأفاد مصدر محلي بالمحافظة، أن اشتباكات مسلحة اندلعت في محيط ملعب 22 مايو بالشيخ عثمان، بين فصيلين من قوات الحرس الرئاسي التابع لهادي، قبل أن تتدخل قوة من الحزام الأمني الموالي للإمارات لفض النزاع.

وأوضح المصدر، أن الإشتباكات اندلعت بين أفراد يتبعون قيادياً، يُدعى “الشاجري”، وآخر يدعى “أبو أنس”، بعد وقوع خلاف بينهم حول التمركز في نقطة في محيط الملعب.

وأضاف المصدر، أن المواجهات أدت إلى وقوع 5 جرحى بينهم “أبو أنس” نفسه، وكذلك إلى إغلاق الطرقات الواصلة إلى محيط الملعب أمام حركة مرور المركبات.

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