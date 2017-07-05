المشهد اليمني الأول/

دكت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في صحراء ميدي بمحافظة حجة.

وأفاد مصدر عسكري، أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية نفذت قصفاً مكثفا على تجمعات منافقي ومرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.

وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 6 غارة على مديريتي حرض وميدي خلال الساعات الماضية.

يذكر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا أمس الأول، من افشال محاولة زحف لمرتزقة الجيش السعودي، ودمروا آلية عسكرية تابعة لهم بعبوة ناسفة شمال صحراء ميدي.

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