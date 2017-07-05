المشهد اليمني الأول/

نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، عملية نوعية أسفرت عن تطهير مواقع في حيفان فيما دكت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان مواقع وتجمعات للمرتزقة في حيفان وموزع.

وأفاد مصدر عسكري، مصرع وجرح أعداد من المرتزقة خلال العملية النوعية والمباغتة لأبطال الجيش واللجان الشعبية، أسفرت عن تطهير مواقع كان يتمركز فيها مرتزقة العدوان في حيفان بتعز.

وفي الوقت نفسه استهدفت صاروخية الجيش واللجان لشعبية تجمع لمرتزقة العدوان في مديرية حيفان بعدد من صواريخ الكاتيوشا وحققت إصابات مباشرة.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات مرتزقة العدوان شمال جبل نابضة بمديرية موزع بتعز، موقعة قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان.

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