المشهد اليمني الأول/

نفت وزارة التربية والتعليم ما تناقلته عدد من المواقع الإخبارية و مواقع التواصل الإجتماعي حول تغيير في المناهج الدراسية.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عدم صحة تلك الأخبار وأنها محض إفتراء وزيف في إطار الحملة الدعائية المغرضة التي تسعى لبث روح الفرقة وشق الصف في أوساط أبناء الشعب اليمني.

ودعا المصدر مختلف وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية إلى تحري المصداقية والمهنية وعدم الإنجرار وراء الأكاذيب المغرضة وإحترام حيادية الوزارة ومهنيتها وعدم إقحامها في أي من المناكفات والصراعات.

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