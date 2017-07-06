المشهد اليمني الأول/

وصف رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي حديث بن دغر عن قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي بحديث المهزوم والخائف والمعبر عن فشل قيادة المرتزقة في تحقيق أي مكسب على الأرض يستطيعون من خلاله إرضاء أسيادهم في عواصم العدوان.

وذكر رئيس الثورية في منشور له أن حديث بن دغر دليل على عدم وجود قاعدة جماهيرية للمرتزقة، وأنه بذلك الحديث الانهزامي يحاول استعطاف أبناء المحافظات الجنوبية.

وأشار الى أن قيادة المرتزقة بحديثها المهزوم والمرتعش وتصرفاتها اللامسؤولة تعبر عن مدى التخبط والخوف الذي باتت تعيشه قيادة المرتزقة “كقاتل يخاف ضحيته”.

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