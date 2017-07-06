المشهد اليمني الأول/

كشف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، ان 95 مديرية في اليمن مهددة بالمجاعة.

وأعرب المسؤول الأممي، عن شكره وتقديره للجهود والإسهامات الايجابية التي تقدمها الأجهزة المعنية وهو ما يسهم في مواجهة وباء الكوليرا بقوة ومواجهة تفاقم الاحتياج الغذائي والصحي في 95 مديرية مهددة بالمجاعة، بحسب ما نقلته عنه وكالة الانباء اليمنية الرسمية خلال لقائه اليوم بصنعاء رئيس المجلس السياسي الاعلى.

واستعرض قدمه البرنامج الإنساني للأمم المتحدة من جهود في مواجهة تفشي وباء الكوليرا ..مشيرا إلى تفاجأ مكتب الأمم المتحدة في اليمن من سرعة تفشي الوباء في 21 محافظة وما يعطيه من مؤشر انهيار للمنظومة الصحية وعدم قدرتها على مواجهة الأزمات التي كانت خارج خطط وتقديرات الأمم المتحدة .

وأشار ماكجولدريك إلى الصعوبات التي تواجه الأمم المتحدة في حشد الموارد من اجل الاستجابة الإنسانية في اليمن وعدم القدرة على إيصال المعاناة الإنسانية عبر وسائل الإعلام الدولية.

وأكد استمرار العمل مع الشركاء في الميدان من وزارتي الصحة والمياه والبيئة، والبناء على ما تحقق من انجازات كبيرة تعود إلى جهود العاملين وخاصة في القطاع الصحي والإنساني الذين يعملون بشكل طوعي ولم يتسنى لهم الحصول على رواتبهم وأجورهم منذ عدة أشهر وهو ما دفع الأمم المتحدة للبحث عن حوافز للعاملين في الميدان والاستمرار في إدخال المحاليل والأدوية المطلوبة لمواجهة وباء الكوليرا .

كما أكد أن الأمم المتحدة تطرح دوما المواضيع المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والاحتياج الإنساني للمطارات والرواتب في قائمة أولوياتها وأنها تعمل على تحقق انفراج في موضوع مطار صنعاء وإيصال صوت ومعاناة الشعب اليمني إلى العالم الذي يرى من خلال وسائل الإعلام العالمية وتفاعلات الإعلام الاجتماعي.

وكرر المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن الشكر لرئيس المجلس السياسي الأعلى والمؤسسات المعنية على ما تقدمه من دعم وتسهيلات لعمل الأمم المتحدة في اليمن .

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