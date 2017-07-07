المشهد اليمني الأول/

تقرير عسكري نصف سنوي لعام2017:

تقرير: أحمد عايض أحمد

من ميادين الجهاد..ميادين مقدسه اسودها رجال اليمن .اهل العزم والمهام والظفر .حققت الجهود العملياتيه الجباره للقوة الصاروخية اليمنيه في مسرح الحرب الدفاعي الشامل نجاحات عسكريه عملياتيه على مستوى اقليمي وعالمي من حيث التهديف وحجم الخسائر التي تكبدها تحالف العدوان جراء الضربات الصاروخيه المتنوعه

والمتعدده والتي نالت ثناء قائد الثورة السيد القائد عبد الملك الحوثي حفظه الله ونصره واعجابه الكبير بالقوة الصاروخية اليمنيه ورجالها الابطال الميامين، حققت جهودهم العملياتيه نتائج ميدانيه و استراتيجية على المستوى الداخلي والخارجي واثبتت انها الاقدر والاقوى والاشد تأثيرا في ساحة المعركة وهي التي غيرت الموازين ونسفت مخططات وعمليات كبرى للغزاة وكانت تعيد الغزاة والمنافقين الى خانة الصفر في كل جوله جراء الضربات الردعية القاتلة والمدمرة، اضافة الى ذلك انها وضعت نفسها في تحدي كبير وغير مسبوق وهي مسؤولية كبرى الا وهي ان تسد فراغ التوفق الجوي والبحري للغزاة وان تتجاوز هذا التفوق التسليحي وفعلا استطاعت القوة الصاروخية ان تكون البديل لمواجهة التفوق الجوي والبحري بل واخرجته من مسرح الحرب كقوة تفوق تغير موازين القوة وحافظت القوة الصاروخية على عامل الردع والتغيير في الميدان منذ بداية العدوان،

وهذا نتيجة الايمان الراسخ والعزم القوي والمسؤولية التي حملها رجال الصواريخ باخلاص ووفاء وارادة وايمان ولا ننسى اننا كلما تحدثنا عن انجاز فالعقيدة العسكرية هي المفتاح والسر لذلك كلما يدلي قائد الثورة خطاباً تكون العقيدة العسكرية الاسلامية الجهادية القرانية الوطنية بتركيبتها العجيبة والنقية هي الحاضرة والموجّهة في ادارة الشعب والجيش واللجان وتنظيم المعركة تنظيم قياسي وعملياتي دقيق ومحترف بادوات وافكار بسيطة ولكن فتاكة في العمل والنتيجة والتأثير،

لان العقيدة العسكرية تُخرج كامل القوة الجسدية والروحية والعقلية الكامنة بالمجاهد المقاتل وتتحرك هذه القوة بروح قتاليه وبجسد استشهادي وبعقلية ثابتة وحذرة وخبيرة ومحترفة وبقلب مطمئن مليء بالعزم والايمان والارادة والبسالة والبصيرة. والى التفاصيل:

#اعداد_الصواريخ:

اطلقت القوة الصاروخيه اليمنيه 93 صاروخا باليستيا وتكتيكيا سواء قصير المدى او متوسط المدى وهي كالاتي:

39 صاروخ زلزال3 و2 و1 ….

7 صواريخ صمود..

28 صاروخ اورغان….

2 صاروخ بركان…

19 صاروخ قاهرام2…..

782 عمليه صاروخيه مساحيه تم تنفيذها في 47 جبهه قتاليه في الداخل وبجبهات ماوراء الحدود “بالعمق السعودي”..حيث تتضمن هذه العمليات الصاروخيه المساحيه . المئات من الصواريخ قصيرة المدى التي تم اطلاقها من قواعد اطلاق فرديه وثنائيه وهي صناعه يمنيه 100%…

#التفاصيل_العملياتيه للصواريخ:

نتيجة كثرة العمليات الصاروخيه التي نفذتها القوة الصاروخيه اليمنيه ضد الغزاه والمرتزقه طيلة 6 اشهر منذ بداية 2017م والى اليوم فلايسعنا ان نحصي هذه العمليات الساحقه بالنص الخبري الكامل ولكن نستطيع ان نسرد بعض هذه العمليات الصاروخيه بالزمان الذي تم اطلاق الصواريخ فيها والمكان الذي تم استهدافه بهذه الصواريخ وبداية حيث ان القوة الصاروخية اطلقت صاروخ ” بركان2″ الأول كان بتاريخ 5/2/2017 م، واستهدف قاعدة عسكرية سعودية في منطقة المزاحمية غرب الرياض ، فيما اطلق الصاروخ الثاني بتاريخ 19/3/2017 م،على قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض.

وبتاريخ 04/يوليو/2017 أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخ زلزال 2 على معسكر المعزاب السعودي بجيزان.

وبتاريخ 30/يونيو/2017 أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخ زلزال2 على تجمع الجيش السعودي في قرية الراحة بجيزان.

وبتاريخ 29/يونيو/2017 أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، ، صاروخين من نوع اوراغان على تجمعات للقوات الغازية والمرتزقة بمعسكر تداوين في وادي عبيدة محافظة مأرب

وبتاريخ 27/يونيو/2017 إستهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية بصاروخي زلزال 2 تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في منطقة الصلو بمحافظة تعز.

وبتاريخ 21/يونيو/2017 أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخ زلزال 2 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في بوابة الطوال بجيزان.

وبتاريخ 12/يونيو/2017 أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخاً باليستياً متوسط المدى من نوع قاهر ام 2 على تجمعات لقيادات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة الجوف .

وبتاريخ 10/يونيو/2017 أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخي زلزال2 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي جنوب الموسم بجيزان.

وبتاريخ 09/يونيو/2017 أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية خمسة صواريخ نوع زلزال 2 وغراد وصمود على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقة العدوان في جيزان.

وبتاريخ 03/يونيو/2017 دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية بثلاثة صواريخ زلزال2 تجمعات كبيرة لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي أسفل فرضة نهم.

وبتاريخ 02/يونيو/2017 إستهدفت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال 2 تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية موزع بمحافظة تعز.

وبتاريخ 01/يونيو/2017أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخ زلزال2 على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بوادي ملح في الأطراف الشرقية بنهم.

وبتاريخ 28/مايو/2017 اطلقت القوة الصاروخية صاروخ أورغان على تجمعات وآليات وجنود في معسكر الدغارير غرب الخوبة .

وبتاريخ 26/مايو/2017 أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخ زلزال2 وصليات من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بوادي ملح بالأطراف الشرقية لمديرية نهم.

وبتاريخ 26/مايو/2017 أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخ “زلزال1” على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمديرية المتون بمحافظة الجوف.

وبتاريخ 23/مايو/2017 أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخ زلزال2 على تجمعات مرتزقة العدوان في المخا بمحافظة تعز.

وبتاريخ 23/مايو/2017 أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخ زلزال 2 على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بوادي ملح بنهم.

وبتاريخ 19/مايو/2017 أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخ أورغان على تجمع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في موقع صلة بنجران .

وبتاريخ 18/مايو/2017أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخ زلزال 2 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في موقع عباسة قبالة عليب بنجران .

وبتاريخ 12/مايو/2017 اطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخين زلزال2 وصاروخ صمود على معسكرات مرتزقة العدوان بجيزان.

وبتاريخ 11/مايو/2017 اطلقت لقوة الصاروخية للجيش واللجان صاروخ زلزال2 على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في تبة القطرين بمنطقة نجران محققه إصابات مباشرة, في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات المرتزقة خلف الشبكة وموقعي الفواز، المخروق بالمنطقة…..

وفي الختام …

لقد كبدت الصواريخ اليمنيه قوى العدوان ومرتزقتهم خسائر اليه وبشريه كبيره لذلك ان الدور المحوري الذي لعبته الصواريخ اليمنيه في المعركه الوطنيه العظمى غيّرت قواعد اللعبة العسكرية على المستوى الردعي لصالح اليمن و تغيرت كليا وبشكل جذري واصبحت الكلمة العليا واليد الطولى للقوة الصاروخية اليمنية وباعتراف اقليمي وعالمي ولازالت االشكاوى السعوديه والامريكيه من الصواريخ اليمنيه حاضره في الارشفه الاعلاميه بالنص والتاريخ ..والقادم اعظم

اليمن ينتصر….

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