المشهد اليمني الأول/

لا أحد يستطيع أن يحكم ما إذا كانت القوانين التي تسنها بعض الدول تخدم مواطنيها أم لا، فهذه القوانين ربما جاءت نتيجة لأسباب تتعلق بحوادث حدثت في السابق أو بسبب عادات وتقاليد هذه الدولة أو تلك، ولكن في بعض الأحيان تسن بعض الدول مجموعة من القوانين تثير الدهشة والاستغراب وربما يعتبرها البعض غريبة ومجنونة، إليكم مجموعة منها.

1- هل تعلم أنك في الهونولولو، هاوي، ممنوع من الغناء بصوت عال بعد غروب الشمس، وإذا أراد المطربون تدريب أحبالهم الصوتية في المساء، عليهم الإمتناع عن ذلك وإلا سيكون عرضة لتطبيق العقوبة التي يفرضها القانون على هذا الأمر.

2- إذا أردت أن تقوم بجولة سياحية إلى جزر المالديف وأردت أن تصطحب كتابك المقدس معك إلى أحد الأماكن العامة لقراءته، توقف عن ذلك على الفور، لأن هذا الفعل يعتبر انتهاك للقانون هناك، يمكنك فقط ممارسة هذا العمل الروحي في منزلك فقط.

3- إياك أن تنسى عيد ميلاد زوجتك في جزيرة “ساموا” الواقعة في المحيط الهادي، لأنك ستكون عرضة لقضاء ليلة خلف قضبان السجن، فنسيان عيد ميلاد زوجتك جريمة يعاقب عليها القانون.

4- في فرنسا يحظر القانون الفرنسي على أبناء العمومة الزواج من بعضهم إلا بموافقة رئيس الجمهورية بشكل شخصي، والأغرب أن الزواج ينشر في الجريدة الرسمية.

5- لايمكنك إطعام طائرك المفضل من طيور الحمام في ساحات وشوارع سان فرانسيسكو، لأن ذلك سيعرضك للمسآلة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهك لأنك خرقت القانون.

6- في هولندا تمنح الحكومة المرأة الكثير من الحريات، ولكن أغرب الأشياء التي يمكن للمرأة القيام بها هناك، أنها تستطيع تغيير اسم زوجها ولا يستطيع الاعتراض على ذلك.

7- ربما كل طلاب المدارس في العالم سيرغبون بالتعلم في مدارس كرواتيا بعد هذه المعلومة، فدوام المدارس هناك 5 ساعات فقط و تستطيع الخروج من المدرسة في أي وقت.

8- دائما يفاجأنا الإيطاليين بقوانينهم الطريفة، ومن ألطف القوانين لديهم أنه في ميلان يجب على المواطنين الابتسام في جميع الأوقات، أو مواجهة الغرامة. ويعتبر هذا الأمر إلزام قانوني أن تبتسم في كل الأوقات، إلا في الجنازات أو زيارات المستشفى.

9- إذا تجولت في شوارع سويسرا بعد العاشرة مساءا، لن تسمع أي صوت مزعج، لأن القانون السويسري يمنع تماماً القيام بالأعمال المنزلية المزعجة بعد الساعة العاشرة مساء، حتى ولو كان تعليق الملابس لتجف أو حتى السماح بانسياب المياه داخل المرحاض لتنظيفه، والهدف من هذا كله عدم إزعاج الجيران بالضوضاء.

10- في استراليا وبالتحديد في ولاية فيكتوريا، لا يمكنك تغيير المصباح الكهربائي في حال أصابه عطل ما، فالدولة تمنع أي مواطن من القيام بذلك إلا إذا كان كهربائيا مرخصا من الدولة، لذا، عليك أن تكون أكثر حذرا لأنك لا تريد أن تخاطر بالتعامل مع الكهرباء والإخلال بالقانون في نفس الوقت.

11- السعودية تمنع النساء من قيادة السيارات، وفي حال شاهدت عناصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرأة تقود السيارة تقوم باعتقالها واعتقال زوجها وأباها كما حدث في 6 نوفمبر 1990، حيث شاركت 17 سيارة فيها 47 امرأة في الحملة ضد هذا القانون لكن النتيجة كانت اعتقال هؤلاء الفتيات مع أزواجهن وآبائهن، وبالرغم من أن نظام المرور السعودي لا ينص على منع النساء من القيادة إلا أن تراخيص القيادة لا تصدر إلا للرجال.

12- إياك أن تشعر زوجتك في جنوب افريقيا بأنك تذهب إلى مكان ما دون علمها أو تشعر أنك تخونها، لأنه في جنوب افريقيا تستطيع الزوجة الطلب من المحكمة بأن تعرف مكان زوجها في اي وقت وذلك بوضع “جهاز للتتبع على رجله”.

13- في الدنمارك لن تقوم عن طاولة الطعام قبل أن تكون شبعانا، لأن القانون هناك لا يفرض عليك دفع فاتورة الطعام إذا لم تشبع. فإن انتهيت من وجبتك ولم تكن شبعانًا يمكنك الذهاب دون الدفع.

14- لا مكان للملحدين في الوظائف العامة في سبع ولايات من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ووفقا للقانون في هذه الولايات، يحظر على الملحدين شغل المناصب عامة. نعم، لذلك الإيمان بالله مفضل إذا كنت ترغب في تولى وظيفة عامة.

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