المشهد اليمني الأول/

اقتحم مؤيدون للحكومة في فنزويلا، مبنى البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة في البلاد، أمس الأربعاء، وهاجموا النواب وحاصروهم، وأصيب سبعة ساسة من المعارضة في المشاجرات.

وبحسب “رويترز” قال رئيس الجمعية الوطنية، خوليو بورجيس، إن أكثر من 350 سياسيا وصحفيا وضيفا على الجلسة، التي أقيمت بمناسبة عيد الاستقلال، حوصروا حتى غروب الشمس.

وقال شهود عيان، إن الحشد تجمع بعد الفجر مباشرة خارج المبنى وسط مدينة كراكاس، وردد هتافات مؤيدة لمادورو، وفي الصباح، اقتحم العشرات البوابات يحملون مواسير وهراوات وحجارة وبدأوا الهجوم.

وأضاف الشهود، أن مجموعة من نحو 100 شخص، هتفوا “تحيا الثورة”، وحاصرت من كانوا في المبنى لساعات عدة.

وفي كلمة خلال عرض عسكري بمناسبة عيد الاستقلال، ندد مادورو بالعنف “الغريب” في الجمعية الوطنية، وطلب إجراء تحقيق. لكنه تحدى المعارضة أن تتحدث بصراحة عن العنف الصادر من صفوفها.

وتشهد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية موجة من الاحتجاجات العنيفة من قبل معارضي الرئيس المدعومين من أمريكا والغرب وبين السلطات الشرعية في البلاد.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات