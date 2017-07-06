المشهد اليمني الأول/

وسط تصاعد الدعوات للإطاحة بأمير قطر، أوضحت مصادر بارزة في المعارضة القطرية أنه تم اعتقال 193 جندياً قطرياً بسبب رفضهم أوامر القوات التركية التي دخلت البلاد مؤخراً لحماية مشيخة قطر من السعودية.

ونقلت وسائل إعلام أنه تم فصل الجنود من خدمتهم، وتقديمهم للمحاكمة العسكرية بتهمة «عصيان الأوامر العسكرية والسعي لإثارة بلبلة بين أفراد القوات المسلحة».

ويعيش الشارع القطري منذ اندلاع الأزمة بين رعاة الإرهاب الخليجيين حالة من السخط والغضب ولاسيما في صفوف أبناء القبائل بسبب السياسات التخريبية التي ينتهجها تميم بن حمد وقبله والده حمد ابن خليفة.

وكانت قد تصاعدت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً للنزول إلى الشوارع والميادين الرئيسة في العاصمة القطرية الدوحة للإطاحة بأمير قطر يوم الجمعة المقبل الموافق 7 تموز الجاري.

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