المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون واحرقت آلية تابعة لهم، اليوم الخميس، في عملية هجومية نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية على مواقعهم فيما قصفت المدفعية تعزيزات المرتزقة أطراف المديرية التابعة لمحافظة صنعاء.

وأفاد مصدر عسكري، بان قوات من الجيش اليمني واللجان الشعبية شنت هجوما على مواقع المرتزقة في حريب نهم ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوفهم وإحراق آلية.

وأضاف المصدر بأن القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية نفذت قصفا مركزا استهدف تعزيزات المرتزقة في وادي نملة بحريب نهم.

وكان الجيش واللجان الشعبية شنوا صباح أمس الأربعاء هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في منطقة يام بنهم بعد قصف مدفعي وصاروخي موقعين خسائر فادحة في صفوفهم وعتادهم.

كما أفشل الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة إلى مواقعهم بمحاذاة العقران بذات المديرية، حيث أسفرت ذلك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات