أشياء نقوم بها تتسبب في السكتة الدماغية.. إحذروها!

المشهد اليمني الاول|منوعات

تعد السكتة الدماغية من بين أكثر الأمراض الحديثة والأكثر خطورة لأنها تؤدي إلى الموت، فهي تؤثر على ما يقارب من 10 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب عدم تدفق الدم في الدماغ ما يؤدي إلى موت 2 مليون خلية عصبية في الدقيقة الواحدة.

مثل جميع الأمراض المزمنة التي تعاني منها معظم الفئات العمرية، يرجع السبب وراء ذلك طريقتنا في الحياة اليومية والعادات السيئة التي نعيشها، والأطعمة التي نتناولها والغنية بالملح والسكر والدهون الأمر الذي يتسبب في الكثير من الأمراض مثل السمنة، الكوليسترول، ارتفاع ضغط الدم، السكري. كل هذه الأمراض تؤثر على صحة الجهاز العصبي والأوعية الدموية مما يتسبب في السكتة الدماغية.

عوامل تتسبب في السكتة الدماغية:

الوراثة.

التقدم في السن.

أمراض الدم.

صدمة في الجمجمة أو الرقبة.

الإفراط في استهلاك الكحول.

التدخين.

كيفية معرفة أعراض السكتة الدماغية؟

*تخدر مفاجئ في الجسم أو إحدى جوانب الوجه، الذراع، الساق.

*ألم أو شلل الذي يؤثر على الجسم.

*الشعور المفاجئ بالإرتباك مصحوب بإضطرابات اللغة وصعوبة في نطق الكلمات.

*مشاكل الرؤية، الرؤية المزدوجة أو عدم وضوحها، فقدان كلي أو جوزئي للبصر.

*التشنج أو صعوبة في التنفس.

*الدوخة وفقدان التوازن أو التنسيق بين الحركات.

*الصداع المفاجئ والمكثف.

كيفية الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟

*عدم إجهاد النفس والإبتعاد عن التوتر.

*ممارسة دروس للتأمل واليوغا.

*تناول طعام صحي ومتوازن غني بالمواد الغدائية المفيدة للجسم ومضادات الأكسدة.

*شرب الكميات الكافية من الماء في اليوم.

*النوم المريح لمدة 7 ساعات.

*ممارسة الرياضة لتحسن الدورة الدموية.

*التوقف عن التدخين وشرب الكحول. المصدر: صيدا اونلاين

تعد السكتة الدماغية من بين أكثر الأمراض الحديثة والأكثر خطورة لأنها تؤدي إلى الموت، فهي تؤثر على ما يقارب من 10 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب عدم تدفق الدم في الدماغ ما يؤدي إلى موت 2 مليون خلية عصبية في الدقيقة الواحدة. العالم – منوعات مثل جميع الأمراض المزمنة التي تعاني منها معظم الفئات العمرية، يرجع السبب وراء ذلك طريقتنا في الحياة اليومية والعادات السيئة التي نعيشها، والأطعمة التي نتناولها والغنية بالملح والسكر والدهون الأمر الذي يتسبب في الكثير من الأمراض مثل السمنة، الكوليسترول، ارتفاع ضغط الدم، السكري. كل هذه الأمراض تؤثر على صحة الجهاز العصبي والأوعية الدموية مما يتسبب في السكتة الدماغية. عوامل تتسبب في السكتة الدماغية: الوراثة. التقدم في السن. أمراض الدم. صدمة في الجمجمة أو الرقبة. الإفراط في استهلاك الكحول. التدخين. كيفية معرفة أعراض السكتة الدماغية؟ *تخدر مفاجئ في الجسم أو إحدى جوانب الوجه، الذراع، الساق. *ألم أو شلل الذي يؤثر على الجسم. *الشعور المفاجئ بالإرتباك مصحوب بإضطرابات اللغة وصعوبة في نطق الكلمات. *مشاكل الرؤية، الرؤية المزدوجة أو عدم وضوحها، فقدان كلي أو جوزئي للبصر. *التشنج أو صعوبة في التنفس. *الدوخة وفقدان التوازن أو التنسيق بين الحركات. *الصداع المفاجئ والمكثف. كيفية الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟ *عدم إجهاد النفس والإبتعاد عن التوتر. *ممارسة دروس للتأمل واليوغا. *تناول طعام صحي ومتوازن غني بالمواد الغدائية المفيدة للجسم ومضادات الأكسدة. *شرب الكميات الكافية من الماء في اليوم. *النوم المريح لمدة 7 ساعات. *ممارسة الرياضة لتحسن الدورة الدموية. *التوقف عن التدخين وشرب الكحول.

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