في إطار حرصها على ضمان وصول الأموال لإرهابييها في اليمن.. أمريكا ” ترفع الحظر عن حسابات حكومة هادي”

المشهد اليمني الأول/

في إطار حرصها على ضمان وصول الأموال لإرهابييها في اليمن، أقدمت وزارة الخارجية الامريكية على ما وُصف بـ ” رفع الحظر عن حسابات الحكومة اليمنية”.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للعدوان السعودي الأمريكي منها وكالة الأنباء السعودية أن الخزانة الأمريكية رفعت الحظر عن الحسابات المالية لما أسمته بـ ” الحكومة اليمنية”، دون أن توضح أسباب ودوافع هذا الإجراء.

وكان عيدروس الزبيدي أكد في لقاء مع قناة الحرة الأمريكية أن علي محسن الأحمر وقيادات فيما يسمى ” الشرعية ” تدعم الارهاب وهو الاتهام الذي عززته عشرات التقارير الاستخباراتية خلال السنوات الأخيرة.

وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات نهاية يونيو 2016 على ستة أشخاص لهم جهود في جمع التبرعات لـ “داعش” وجبهة النصرة، وكذلك القاعدة في جزيرة العرب، من بينهم مسؤولين في حكومة الفار عبدربه منصور هادي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، ذكرت أن من بين هؤلاء المسؤولين، نايف القيسي، الذي أصدر هادي قرارًا في 28 ديسمبر الماضي، بتعيينه محافظًا للبيضاء (وسط اليمن)، وهو مسؤول كبير في القاعدة في جزيرة العرب والداعم المالي للتنظيم والذي حصل على أموال للقاعدة في جزيرة العرب من أطراف خارج اليمن بحسب الخارجية الأمريكية التي صنفت في الوقت ذاته عبد الوهاب الحميقاني على قائمة الإرهاب وهو أحد وجوه ما يسمى ” الشرعية”.

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