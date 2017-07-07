المشهد اليمني الأول/

يواصل طيران العدوان السعودي الأمريكي تدميره للمنشئات العامة والخاصة، حيث شن طيران العدوان اليوم الجمعة ثلاث غارات على مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة مستهدفاً مزرعة دواجن.

وأفاد مصدر محلي ، أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مزرعة للدواجن تابعة لمواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، ما أدى الى تدمير المزرعة ونفوق دواجنها بالإضافة الى خسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين.

يذكر أن طيران العدوان دمر بعدة غارات خلال الأيام الماضية، خزانات التحلية ومشروع المياه في جزيرة كمران الآهلة بالسكان في محافظة الحديدة.

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