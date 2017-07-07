المشهد اليمني الأول/

شنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الجمعة، هجوما مباغتا على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، تمكنت من تطهيرها.

وأفاد مصدر عسكري ، بأن أبطال الجيش واللجان نفذوا هجوما على مواقع للمرتزقة في مديرية صرواح، مؤكدا تطهير وتأمين إحدى التباب بعد طرد المرتزقة منها.

وكان قد قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان، أول أمس الأربعاء، في عمليتين نوعيتين للجيش واللجان الشعبية غرب وادي ربيعة والمشجح في صرواح.

ومؤخرا حاول مرتزقة العدوان مسنودين بغطاء جوي مكثف الزحف على مواقع للجيش واللجان الشعبية في صرواح، وتصدى لهم الجيش واللجان وكبدو المرتزقة مئات القتلى والجرحى، كما تمكنوا من استعادة المواقع التي سيطر عليها المرتزقة.

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