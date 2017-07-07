مشروب مذهل يعالج النسيان خلال 30 يوما !

يمكنك المواظبة على تناول مشروب مؤلف من القرفة والليمون إذ يساعدك في التركيز وعدم النسيان.

تساهم القرفة في ضخ الدم والأكسجين إلى المخ، أما الليمون فهو غني بفيتامين “ج”، وهو من أقوى الفيتامينات على الإطلاق التي تساعد في زيادة التركيز ومحاربة النسيان. أما أعشاب الجينسينج فهي تنشط الدماغ.

إليك المكونات وطريقة تحضير المشروب

المكونات:

ملعقة من القرفة

ملعقة من حبة البركة

ملعقة من الجينسينج

نصف ملعقة ليمون

ملعقة عسل أبيض

كوب ماء

طريقة التحضير والتناول:

في وعاء على النار به كوب ماء، أضف الزنجبيل وحبة البركة واتركهما يغليان لمدة 10 دقائق، ثم اترك المشروب ليهدأ وقُم بتصفيته واتركه جانباً.

قُم بعصر الليمون على الزنجبيل وحبة البركة ثم قُم بتحليته بالعسل وتناول كوب منه صباحاً على الريق. واظب على ذلك لمدة 30 يوماً وستدهشك النتيجة .