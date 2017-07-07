مسؤول روسي يكشف عن أول اختلاف بين بوتين وترامب في قمة العشرين

المشهد اليمني الاول|متابعات

كشف وزير روسي يحضر اجتماعات قمة العشرين في هامبروغ، عن أول اختلاف في مواقف الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وقع خلال مشاركتهما في اجتماع عام للقادة.

وأوضح ماكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية الروسي أن هذا الاختلاف برز خلال كلمة للرئيس الروسي، في أول اجتماع رسمي عام للقمة، إذ ذكر بوتين بأن الرئيس ترامب تحدث لتو عن العدالة في التجارة العالمية، لكن من غير الواضح أين توجد هذه العدالة في ظروف القيود المالية والتجارية، في إشارة إلى العقوبات الأحادية التي بادرت واشنطن إلى فرضها على عدد من الدول، بما في ذلك ضد موسكو. وتابع أوريشكين أن كلمة ترامب خلال الجلسة كانت مختلفة جذريا عن تصريحات الزعماء الآخرين. وأوضح أن معظم قادة دول العشرين تحدثوا انطلاقا من موقف موحد مفاده التأكيد على ضرورة تطوير التجارة العالمية ، وأهمية ضمان العدالة لدى توزيع عائدات هذه التجارة على مختلف الدول. أما ترامب، فركز على قضايا الاقتصاد الأمريكي فقط. ونقل الوزير الروسي عن ترامب لدى حديثه عن العدالة في التجارة العالمية، إن العجز في الميزان التجاري بالولايات المتحدة يبلغ قرابة 800 مليار دولار سنويا. واعتبر الرئيس الأمريكي في هذا السياق أن الدول الأخرى التي يجلس ممثلوها معه وراء الطاولة نفسها، تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن حصول هذا الوضع.

كشف وزير روسي يحضر اجتماعات قمة العشرين في هامبروغ، عن أول اختلاف في مواقف الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وقع خلال مشاركتهما في اجتماع عام للقادة. العالم – أوروبا وأوضح ماكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية الروسي أن هذا الاختلاف برز خلال كلمة للرئيس الروسي، في أول اجتماع رسمي عام للقمة، إذ ذكر بوتين بأن الرئيس ترامب تحدث لتو عن العدالة في التجارة العالمية، لكن من غير الواضح أين توجد هذه العدالة في ظروف القيود المالية والتجارية، في إشارة إلى العقوبات الأحادية التي بادرت واشنطن إلى فرضها على عدد من الدول، بما في ذلك ضد موسكو. وتابع أوريشكين أن كلمة ترامب خلال الجلسة كانت مختلفة جذريا عن تصريحات الزعماء الآخرين. وأوضح أن معظم قادة دول العشرين تحدثوا انطلاقا من موقف موحد مفاده التأكيد على ضرورة تطوير التجارة العالمية ، وأهمية ضمان العدالة لدى توزيع عائدات هذه التجارة على مختلف الدول. أما ترامب، فركز على قضايا الاقتصاد الأمريكي فقط. ونقل الوزير الروسي عن ترامب لدى حديثه عن العدالة في التجارة العالمية، إن العجز في الميزان التجاري بالولايات المتحدة يبلغ قرابة 800 مليار دولار سنويا. واعتبر الرئيس الأمريكي في هذا السياق أن الدول الأخرى التي يجلس ممثلوها معه وراء الطاولة نفسها، تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن حصول هذا الوضع.

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