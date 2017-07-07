المشهد اليمني الأول/

لقي جنديان سعوديان مصرعهما وأصيب آخر بجراح وتم تدمير آلية عسكرية لهم، اليوم الجمعة، في كمين محكم بنجران.

وأفاد مصدر عسكري، أن وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذت كمينا محكما استهدف القوات السعودي في موقع العش العسكري بنجران.

وأكد المصدر مصرع جنديين سعوديين وإصابة آخر وتدمير آلية عسكرية تابعة لهم في الكمين.

وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية قد أحرقت، مساء أمس الخميس، مخزن أسلحة في موقع نهوقه العسكري، كما استهدفت المدفعية تجمعات للجيش السعودي في موقع العش والمخروق وخلف موقع الفواز، محققة إصابات مباشرة.

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