المشهد اليمني الأول/

نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الجمعة، عملية نوعية استهدفت مواقع تمركز مرتزقة العدوان جنوب مديرية موزع بتعز وكبدوهم خسائر فادحة في العتاد والعدد.

وأفاد مصدر عسكري ، عن مصرع وجرح عدد من المرتزقة وتدمير عتاد عسكري في عملية هجومية للجيش واللجان استهدفت مواقع مرتزقة العدوان جنوب موزع بمحافظة تعز.

وأوضح المصدر العسكري أن العملية انتهت باستعادة وتأمين 4 تباب وتكبيد المرتزقة خسائر فادحة.

ولقي عدد من مرتزقة العدوان مصارعهم في وقت سابق من اليوم الجمعة، في إحباط قوات الجيش واللجان الشعبية محاولة تقدم لهم في منطقة حيفان غربي تعز.

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