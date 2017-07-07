المشهد اليمني الأول/

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الرئيسين الامريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا خلال أول لقاء بينهما الجمعة في هامبورغ، على وقف لإطلاق النار جنوبي سوريا.

وأضاف لافروف لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام لقاء الزعيمين بوتين وترامب على هامش قمة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية، إن روسيا وواشنطن مستعدتان للإعلان عن وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا اعتبارا من 9 يوليو. وأكد لافروف التزام الجانبين بتوفير تنفيذ نظام وقف إطلاق النار من قبل كافة المجموعات جنوب غرب سوريا.

وكشف الوزير الروسي أن بلاده سترسل شرطة عسكرية الى جنوب سوريا لحماية الأمن حول مناطق تخفيف التصعيد في الفترة الأولى بتنسيق مع امريكا والأردن.

وتبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات فيما بينهما، مؤخرا، بسبب الملف السوري، عقب تلويح الولايات المتحدة بمعاقبة الأسد في حال أقدم على استخدام الكيماوي فيما دافعت روسيا عن حليفها الوثيق في دمشق.

وكان لقاء جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب في مدينة هامبورغ الألمانية على هامش قمة العشرين، ضور وزيري الخارجية سيرغي لافروف وريكس تيلرسون وأعضاء آخرين من وفدي البلدين.

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