المشهد اليمني الأول/

أعلن وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، إن قطر وافقت على فتح كل ملفاتها لاستخبارات بلاده.

ونقلت قناة “الجزيرة” القطرية عن غابرييل قوله، إن “قطر ستجيب عن أي سؤال لدينا عن جهات أو أشخاص”، في إشارة على ما يبدو إلى جهات وأشخاص تتهمهم الدول الأربع التي تقاطع قطر بدعم الإرهاب، ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل.

وجاءت تصريحات الوزير الألماني بعد جولة بمنطقة الخليج استمرت 3 أيام واستهلَّها، الإثنين الماضي، بزيارة السعودية، ثم الإمارات، وقطر، والكويت، ضمن مساعي ألمانيا لحل الأزمة الخليجية.

وتعليقاً على نتائج اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين بالقاهرة، الأربعاء الماضي، نشرت وزارة الخارجية الألمانية بياناً تضمن تقييم غابرييل للظروف الراهنة بشأن الأزمة القطرية.

واعتبر الوزير الألماني في البيان أن “هذا اللقاء لم يشكّل انفراجاً، لكنه على الأقل لم يؤد لفرض مزيد من العقوبات ضد قطر”، مشددا على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين دول المقاطعة وقطر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في (5 حزيران 2017) واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفت الدوحة صحته، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

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