المشهد اليمني الأول/

اشار امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي الى تبعات غارات القاذفات السعودي في عدوانها على اليمن مؤكدا ان آل سعود حولوا السعودية إلى “إسرائيل” ثانية .

فعلى صفحته في الانستغرام تطرق رضائي اليوم الجمعة الى التقرير المروع الذي عرضه برلماني يمني عن الاوضاع في هذا البلد خلال مجلس تابين المرحوم نيري اليوم الجمعة .

وقال رضائي ان البرلماني اليمني اشار الى ان غارات قاذفات العدوان السعودي على مدى 800 يوم في اليمن ادت الى تدمير اربعمئة الف وحدة سكنية فضلا عن استشهاد وجرح 32 الف مدني بينهم نساء واطفال.

ولفت الى ان 240 الف شخص اصيبوا بالكوليرا كما تم تدمير البنى التحتية والمدارس والمساجد والمستشفيات.

واكد ان آل سعود حولوا السعودية الى اسرائيل ثانية .

من جهة اخرى كتب رضائي ان على دول العالم ان يدفعوا لنا ضريبة قضائنا على الارهاب في العراق وسوريا.

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