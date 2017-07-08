المشهد اليمني الأول/

كشفت صحيفة، “الديلي تلغراف“، في عددها الصادر، اليوم الجمعة، أن الامارات واسرائيل قامت بتهريب آلاف القطع الأثرية من العراق عن طريق بيانات مزيفة.

وأشارت الصحيفة في تقريرا لمراسلها في نيويورك، إلى تسليم شركة “هوبي لوبي” الأمريكية لبيع التحف الفنية آلاف القطع الأثرية المهربة من العراق في إطار تسوية قانونية، لافتة الى أن تلك القطع شحنت من الإمارات وإسرائيل ببيانات مزيفة.

ويقول التقرير، إن الشركة وافقت على دفع مبلغ 3 ملايين دولار كغرامة وتسليم 5500 قطعة أثرية هربت من مناطق أثرية في العراق.

وتتهم النيابة الشركة بانتهاك القوانين الفيدرالية في شحنها لتلك الرُقم الطينية والقطع الأثرية من دولة الإمارات العربية المتحدةوإسرائيل ببيانات مزيفة بوصفها “قطع بلاط.

ويضيف التقرير أنه ليس ثمة إشارة إلى ضلوع جماعات إرهابية في القضية لكن شركة هوبي لوبي أقرت أنها لم تكن على إدراك بتعقيدات حيازة مثل هذه المواد الأثرية القديمة وأنها اعتمدت على خبرة تجار وشركات الشحن الأمر الذي قاد إلى “أخطاء مؤسفة“.

وينقل التقرير عن ستيف غرين، رئيس مجلس إدارة الشركة الذي اشترى القطع لحساب متحف الكتاب المقدس الذي يعمل على إنشائه في واشنطن، قوله “كان علينا أن نمارس رقابة أكبر وأن ندقق بعناية في كيفية حيازة هذه المقتنيات“.

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