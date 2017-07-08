المشهد اليمني الأول/

دمر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية مساء اليوم الجمعة طقما عسكريا بطاقمه بعبوة ناسفة في جبهة نجران الحدودية.

وأفاد مصدر عسكري، أن وحدة متخصصة في الجيش واللجان الشعبية دمرت بعبوة ناسفة طقما عسكريا للجيش السعودي ما أدى الى تدميره ومصرع كل من كان على متنه من الجنود خلف منطقة عباسة بنجران.

ونفذت وحدة من الجيش اليمني واللجان الشعبية في وقت سابق اليوم كمينا محكما استهدف القوات السعودية في موقع العش العسكري بنجران. أسفر عن مقتل جنديين سعوديين وأصابت جندي ثالث بجراح، كما تم تدمير آلية عسكرية.

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