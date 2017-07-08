الرئيسية الأخبار المحلية شاهد استهداف آلية تحمل معدل لمنافقين العدوان في وادي المخدرة الأخبار المحليةفيديوهات شاهد استهداف آلية تحمل معدل لمنافقين العدوان في وادي المخدرة 08/07/2017 146 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب جيزان: أبطال الجيش واللجان ينفذون عملية إقتحام مباغتة على موقع الجمايم السعودي ويفجرون تحصيناته مصرع 6 من مرتزقة العدوان وجرح آخرين في مدينة تعز مدفعية الجيش واللجان تدك مواقع الجيش السعودي في جيزان شاهد إقتحام عدد من التباب التي يتمركز بها المنافقين والمطلة على طور الباحة في حيفان ماكغولدريك يقر بانفصام شخصية الأمم المتحدة حيال اليمن المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات