المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم السبت، مصارعهم وجرح آخرون في هجوم للجيش واللجان الشعبية بمديرية صرواح محافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري، أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذت هجوما على مواقع المرتزقة في تبة المطار في مديرية صرواح، مؤكدا وقوع خسائر جسيمة في عديد وعتاد المرتزقة.

وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية، أمس الجمعة، هجوما مباغتا على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في صرواح بمحافظة وتمكنوا من تأمين إحدى التباب.

ومؤخرا حاول مرتزقة العدوان مسنودين بغطاء جوي مكثف الزحف على مواقع للجيش واللجان الشعبية في صرواح، وتصدى لهم الجيش واللجان وكبدو المرتزقة مئات القتلى والجرحى، كما تمكنوا من استعادة المواقع التي سيطر عليها المرتزقة.

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