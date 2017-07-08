المشهد اليمني الأول/

لقي 6 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم السبت، مصارعهم وجرح آخرين في مواجهات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في تعز.

وأفاد مصدر عسكري ، بمصرع 6 مرتزقة وجرح آخرين في مناطق متفرقة من تعز بنيران الجيش واللجان الشعبية.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت، في وقت سابق اليوم السبت، تجمعات للمرتزقة في منطقة الجديد بمديرية المخا غرب محافظة تعز.

ولقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون، أمس الجمعة، في تصدي الجيش واللجان الشعبية محاولة تقدم لهم باتجاه منطقة المفاليس بمديرية حيفان غربي تعز.

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