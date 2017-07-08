المشهد اليمني الأول/

نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، عملية اقتحام مباغتة على موقع للجيش السعودي تم خلال العملية تفجير تحصيناته.

وأفاد مصدر عسكري ، أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية نجحوا في تنفيذ عملية اقتحام على موقع الجمايم السعودي في جيزان.

وأكد المصدر أن عملية الاقتحام شملت تفجير تحصينات الموقع، مشيرا إلى أن عددا من العسكريين السعوديين لقوا مصرعهم وجرح آخرون في العملية.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت مدفعية الجيش واللجان رقابة كرس جوبح التابعة للجيش السعودي بجيزان بعدد من القذائف.

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