المشهد اليمني الأول/

أفاد مصدر أمني، السبت، بأن طائرات حربية مجهولة قصفت منطقة تابعة لقضاء سنجار على الشريط الحدودي العراقي السوري، مشيرا الى أنه لم يعرف بعد أهداف الهجوم ونتائجه.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن “طائرات حربية هاجمت منطقة دوكري الواقعة على الشريط الحدود العراقي السوري والتابعة لقضاء سنجار”، مبينا أن “الهجوم إستمر لنحو نصف ساعة”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه أنه ” لم يتم التعرف بعد على هوية الطائرات المهاجمة وأسباب إستهدافها لتلك المنطقة”، مشيرا الى ان “حجم الخسائر الذي خلفها القصف لم يعرف لغاية الان”.

وكانت طائرات حربية تركية شنت هجوما على مواقع حزب العمال الكردستاني في جبل سنجار في شهر نيسان الماضي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العناصر بقوات البيشمركة.

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