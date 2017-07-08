المشهد اليمني الأول/

قدر تقرير مصرفي عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر المملكة العربية السعودية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين بنحو 670 ألفًا حتى عام 2020م.

ووفقًا لتقرير البنك السعودي الفرنسي، فإن معدل مغادرة العمالة الأجنبية سيكون في حدود 165 ألف عامل سنويًّا، حسبما أفادت صحيفة (مكة) السعودية اليوم السبت على موقعها الالكتروني.

وأشار التقرير إلى أن رسوم المرافقين ستوفر نحو 20 مليار ريال خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

يذكر أن عدد الأجانب بالمملكة يبلغ نحو 7ر11 مليون وافد، يعمل 4ر7 ملايين منهم، فيما يمثل المرافقون 3ر4 ملايين، يشكلون 1ر1 مليون أسرة.

وبدأت السلطات السعودية اعتبارا من أول يوليو الجاري في تطبيق الرسوم على “المرافقين والمرافقات” للعمالة الوافدة، والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.

وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنويا 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في تموز/ يوليو 2018، حتى يصل في تموز/ يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.

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