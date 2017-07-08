المشهد اليمني الأول/

وافق العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز على العرض المرفوع من وزارة الصحة إلى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية والخاص بخصخصة المؤسسات الصحية، والعمل على برنامج شامل للتأمين على المواطنين.

ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية الصادرة اليوم السبت عن مصادر قولها إنه «حسب التوجيه الصادر من الديوان الملكي أمس الأول الخميس، قد تمت الموافقة على تأسيس شركة حكومية قابضة تتبعها خمس شركات مملوكة للوزارة في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يتبع للوزارة».

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي قد وافق الأسبوع الماضي على خصخصة كل من: قطاع خدمات الملاحة الجوية، ومطار الملك خالد الدولي كمرحلة أولى لتحويلهما إلى شركتين مملوكتين بالكامل لشركة الطيران المدني السعودي.

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