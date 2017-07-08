المشهد اليمني الأول/

واصلت مدفعية الجيش اليمني واللجان والشعبية، اليوم السبت، استهدافها لتجمعات الجيش السعودي في عدد من المواقع في جبهتي نجران وعسير الحدوديتين.

ووفقا لمصدر عسكري، فقد استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان تجمعات للجيش السعودي في رقابة السديس وفي تباب خلف قيادة عليب بنجران.

وفي عسير شنت المدفعية قصفا استهدف تجمعات الجيش السعودي في وادي المسيال.

وكان عدد من العسكريين السعوديين قتل وجرح في وقت سابق اليوم وذلك في تنفيذ عملية اقتحام مباغتة للجيش واللجان على موقع الجمايم السعودي بجيزان الحدودية أسفرت عن تدمير تحصيناته، كما دمرت وحدة متخصصة طقما سعوديا بعبوة ناسفة قتل كل من كان على متنه خلف منطقة عباسه بنجران أمس الجمعة.

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