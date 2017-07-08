المشهد اليمني الأول/

أشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد بدور مشائخ وأعيان وأبناء البيضاء الأبطال المتحصنين بالوعي والإيمان في كل المواقف المفصلية في تاريخ اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، في القصر الجمهوري بصنعاء، عددا من مشائخ وأعيان ووجهاء آل عواض بمحافظة البيضاء.

وأعرب رئيس المجلس السياسي الأعلى عن شكره وتقديره لقيادات المحافظة ومشائخها وأعيانها على ما يبذلونه من جهود في الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها الوطن… مشيدا بدور الشيخ ياسر العواضي وتواصله الدائم من أجل المحافظة وأبنائها وحل مشاكلهم.

وأكد الرئيس الصماد أن قضايا أبناء المحافظة هي كما بقية أبناء اليمن تأتي في صدارة اهتمام المجلس السياسي الأعلى، ويجري العمل عليها وفق الأولويات التي تحددها ظروف مواجهة العدوان واستحقاقات الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعيين وتماسك الجبهة الداخلية.

من جانبهم أعرب مشائخ آل عواض على شكرهم وتقديرهم لرئيس المجلس السياسي الأعلى وما يبذله المجلس من جهود في سبيل إخراج اليمن مما يتعرض له من عدوان ومؤامرة.. مثمنين دور رئيس المجلس وتواصله الدائم معهم واهتمامه بقضاياهم.

وأكدوا أن مواقف مشائخ آل عواض والبيضاء كانت وستظل إلى جانب الدولة والقانون وسيادته، والسعي بكل جهد في سبيل صد العدوان.. مشيرين إلى الجهود وأعمال التنسيق المشتركة في سبيل متابعة قضايا المحافظة وتحسين الأوضاع فيها وحمايتها.

وجددوا التأكيد على وقوف الجميع صفا واحدا إلى جانب الوطن في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضده ومساندة الجهود الرسمية بما يحقق المصلحة العامة.

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