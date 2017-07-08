المشهد اليمني الأول/

شُيّع في منطقة القصيم بالمملكة السعودية، اليوم السبت، جثمان عسكري سعودي قُتل في وقت سابق، خلال معارك مع الجيش اليمني واللجان الشعبية على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، «واس»، أن «أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل بن سعود، تقدّم جموع المصلين لأداة صلاة الميّت على “شهيد الواجب”، الجندي عايد بن دغيم بن عوض الحربي»، موضحةً أنه «استشهد في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي»، في إشارة إلى الحدود مع اليمن.

ونقل أمير القصيم لذوي القتيل تعازي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، محمد بن سلمان، بحسب الوكالة ذاتها.

ولم تذكر «واس» المزيد من التفاصيل حول ظروف مقتل العسكري السعودي، وتوقيته.

ووصل عدد قتلى الجيش السعودي في الشريط الحدودي مع اليمن، منذ 10 مايو الماضي، إلى 27 جندياً.

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