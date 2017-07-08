المشهد اليمني الأول/

لقي ثلاثة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم، اليوم السبت، كما دمرت آلية لهم في جبهتي تعز والجوف.

وأفاد مصدر عسكري، بمصرع 3 من المرتزقة في مديرية صالة واثنين آخرين في مديرية جبل حبشي بنيران الجيش واللجان بمحافظة تعز.

كما أكد المصدر تدمير مدرعة نوع بي ام بي تابعة لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد نفذا يوم أمس الجمعة عملية عسكرية نوعية جنوب موزع غرب تعز كبدوا خلالها مرتزقة العدوان خسائر فادحة في العتاد والأرواح، كما أحبطا محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه منطقة المفاليس بمديرية حيفان بذات المحافظة ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة.

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