المشهد اليمني الأول/

أقرّت الأمم المتحدة أمس اتفاقية تحظر الأسلحة النووية وسط معارضة عدد من الدول بينها الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن إقرار الاتفاقية تمّ بعد موافقة 122 صوتاً بينما عارضت الاتفاقية الولايات المتحدة وقوى نووية أخرى لم تشارك أصلاً في المفاوضات حولها.

يذكر أن أولى المحاولات للحد من الأسلحة النووية بدأت في عام 1963، حيث وقّعت 135 دولة على اتفاقية سميت «معاهدة الحد الجزئي من الاختبارات النووية» وقامت الأمم المتحدة بالإشراف على هذه المعاهدة، وفي عام 1968 وقّعت 60 دولة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا.

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