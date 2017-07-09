المشهد اليمني الأول/

عاد القائد السابق للجيش الباكستاني الذي تسلّم أيضاً قيادة التحالف العسكري الذي صنعته السعودية الى باكستان .

“راحيل شريف” قد عاد البارحة من السعودية بواسطة طائرة خاصة الى لاهور (مركز ولاية بنجاب شرق باكستان) و قد رافقه عددٌ من السعوديين .

سافر راحيل شريف الى الرياض في 21 ابريل الماضي ليتسلّم قيادة التحالف العسكري الذي صنعته السعودية لمحاربة اليمن .

و قد أعلنت سابقاً عدة وسائل اعلام أن القائد السابق للقوى الباكستانية الذي قاد التحالف العسكري الذي صنعته السعودية يبحث عن سبيلٍ ليستقيل و يعود الى بلاده .

و يقال أيضاً أن راحيل شريف لم يكن راضياً عن النفوذ الأميركي الزائد عن الحد في السعودية , كما أنه يعتقد أن هذا الحلف الذي شكل ضد الارهابيين و الشعب اليمني قد باء بالفشل .

كما أن المسؤولين في المجالس و البرلمان الباكستاني يدعون راحيل شريف للاستقالة و التنحي عن قيادة هذا الحلف العسكري ضد الشعب اليمني .

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