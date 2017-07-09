الرئيسية الأخبار المحلية شاهد تفجير عبوة ناسفة في المنافقين بمنطقة الخليفين وهرع سيارة الإسعاف الى... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد تفجير عبوة ناسفة في المنافقين بمنطقة الخليفين وهرع سيارة الإسعاف الى المكان الجوف 09/07/2017 120 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب وثيقة مسربة تكشف دعم محمد بن سلمان للقاعدة وداعش في اليمن بالفيديو.. الزعيم صالح: الإخوان جماعة إرهابية وسيُطرَدون من السعودية والإمارات وقطر وتركيا أزمة الفرقاء في عدن تتجه نحو الانفجار قصف مدفعي يستهدف تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي مصرع 3 مرتزقة في تعز وتدمير مدرعة عسكرية بالجوف المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات