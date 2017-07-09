الرئيسية الأخبار المحلية شاهد كمين نوعي لأبطال الجيش واللجان الشعبية على آلية للمنافقين في الخليفين... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد كمين نوعي لأبطال الجيش واللجان الشعبية على آلية للمنافقين في الخليفين الجوف 09/07/2017 241 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب القوات الإماراتية.. إمبراطورية من الكرتون بخواء قش من المرتزقة الأجانب صالح يتهم السعودية بنشر “الكوليرا” في اليمن مصرع أكثر من 10 مرتزقة في عمليات للجيش واللجان في مأرب والبيضاء شاهد كمين لطقم عسكري سعودي بموقع الضبعة السعودي في نجران شاهد تفجير عبوة ناسفة في المنافقين بمنطقة الخليفين وهرع سيارة الإسعاف الى المكان الجوف المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات