المشهد اليمني الأول/

لقي 9 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية في مأرب، فيما تم قنص آخر في البيضاء، كما تم قصف تجمعات المرتزقة في مأرب والبيضاء.

وأفاد مصدر عسكري، بمصرع 9 من المرتزقة بنيران الجيش واللجان الشعبية في منطقة المخدرة بمديرية صرواح محافظة مأرب.

وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمع للمرتزقة داخل مبنى قيادة المنطقه الثالثة، محققة إصابات مباشرة.

وفي محافظة البيضاء، تمكنت وحدات القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية من قتل أحد مرتزقة العدوان أثناء محاولته التسلل إلى مواقع الحاجب وفي منطقة قيفة بالمحافظة.

وقصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات مرتزقة العدوان في مديرية ذي ناعم بالمحافظة، موقعة خسائر في عديد وعتاد المرتزقة.

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