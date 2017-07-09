المشهد اليمني الأول/

وثق مقيم يمني في السعودية يدعى “عبد الخالق أمين” لحظة دخوله على حسابه البنكي من الحاسب الآلي لمعرفة قيمة المقابل المادي الذي سيدفعه على مرافقيه المكون من زوجته وأبناءه الأربعة ليتفاجأ بأنه سيدفع 19650 ريال حتى 25 – 11 – 1440 .

وأظهر المقطع لحظة دخول المقيم اليمني على حساب إدارة الأجانب بصفحة البنك الأهلي لمعرفة القيمة المستحق دفعها لمرافقيه حتى عام 1440 حيث بلغ 19650 ريال معبراً عن غضبه الشديد مؤكداً أنه لن يستطيع أن يسدد هذا المبلغ، حيث وصل المبلغ المستحق دفعه إلى عام 1441 وصل إلى 37620 ريال.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت عن تطبيق زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين والزائرين منذ أيام، والتي سبق الإعلان عنها، باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن.