المشهد اليمني الأول/

ناقش رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد خلال لقائه في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الأحد، محافظ لحج أحمد حمود جريب ووكيل المحافظة وعدد من قيادات السلطة المحلية والأمنية في المحافظة أوضاع محافظة لحج التي تعاني من الاستهداف المركًز من قبل العدوان وأدواته وكذا المشكلات الصحية والخدمية والأمنية التي أنتجتها سياسية العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر على بلادنا وكذا استهداف المحافظة بتنظيم داعش والقاعدة.

وتطرق اللقاء إلى ما تقوم به قيادة المحافظة من أعمال ومهام لدعم القطاع الصحي والخدمي ومواجهة الكوليرا ودعم الصمود المجتمعي في المحافظة.

واستُعرضت في اللقاء المشكلات الأمنية التي تواجه المحافظة وسبل معالجتها وتنسيق الجهود إزائها والبناء على الجهد الشعبي ودعمه للاستقرار وصد العدوان ومواجهته.

كما ناقش اللقاء الأوضاع في المناطق الجنوبية والمحيطة بمحافظة لحج وتداعياتها المتوقعة جراء الصراع الداخلي الذي تسعى قوى العدوان السعودي الأمريكي إلى تفجيره وما يتوجب العمل عليه من أجل احتواء تلك التداعيات والعمل على توعية المجتمع واستثمار هذا الوعي في أوساط المجتمع وخاصة مع انكشاف أوراق العدوان ومخططاته.

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