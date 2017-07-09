قتل أمه بـ12 طعنة بجميع أنحاء جسدها!!!

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن حكمي “إنه عند الساعة الثامنة إلا ربع من صباح اليوم الأحد تبلغ مركز شرطة الموسم من قبل أحد المواطنين بـ قرية زمزم، بلاغاً يفيد بتعرض أم زوجته يمنية الجنسية للطعن بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسمها وأنه قد تم نقلها للمستشفى”.

وأضاف “حكمي”: على الفور تم الانتقال للمستشفى، ووجدت المرأة البالغة من العمر ٧٠ عاماً بقسم الطوارئ، وقد فارقت الحياة، وقد لوحظ تعرضها لـ12 طعنة بأنحاء متفرقة من جسمها.

وتابع الناطق الإعلامي: تم اتخاذ اللازم، وانتقال جهة التحقيق برفقة المختصين من الأدلة الجنائية لمنزل الضحية، وهو مسرح الحادث تمت معاينته، ورفع كافة الآثار منه و تحريز أداة الجريمة.

وأشار الحكمي، إلى أنه تم القبض على الجاني وهو ابن الضحية، ويبلغ من العمر 30 عاماً، ويقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة وقد أوقف رهن التحقيق.