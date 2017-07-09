المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من الجنود السعوديين مصارعهم وأصيب آخرون، كما تم تدمير آلية عسكرية لهم، اليوم الأحد، في قصف صاروخي ومدفعي استهدف تجمعاتهم في قطاع نجران.

وأفاد مصدر عسكري ، أن صاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجيش السعودي في قيادة سقام بنجران، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين وتدمير آلية عسكرية.

وفي الوقت نفسه قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء بنجران، وحققت إصابات مباشرة.

يذكر أن جنديين سعوديين قد لقيا مصرعهما اليوم الأحد، برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية شرق موقع الشبكة في نجران.

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