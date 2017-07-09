صورة.. سفير عربي يعتذر للكيان الإسرائيلي لأنه صوّت لصالح فلسطين!

وبحسب ما نشرت “المواقع العبرية”، فقد كان الاعتقاد لدى السفير العربي في اليونسكو أن التصويت سيكون سريا، وقدم وعدا لسفير تل أبيب في اليونسكو شاما هاكون بأن يصوت ضد الطلب الفلسطيني، وبعث برسالة بعد التصويت يبرر فيها الأسباب التي دفعته للتصويت لصالح الطلب الفلسطيني.

وجاء في رسالة الاعتذار، بأنه لم يكن هناك أي خيار أمامه سوى التصويت لصالح تسجيل مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي، وبأن الأجواء كانت شديدة التوتر، ورد عليه هاكون بالقول: “أنا أدرك ذلك صديقي، بالنسبة لي وكأنك صوتت لصالح إسرائيل”.

يشار إلى أن منظمة اليونسكو سجلت الخليل والحرم الإبراهيمي على لائحة التراث العالمي، بعد تصويت لجنة التراث على إدراجها ضمن الدورة 41، والتي عقدت في بولندا.

وصوتت 12 دولة لصالح الطلب الفلسطيني في حين عارضته 3 دول وامتنعت 6 دول عن التصويت.