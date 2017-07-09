المشهد اليمني الأول/

انتقدت كوريا الشمالية اليوم الأحد بشدة الولايات المتحدة، بسبب تدريباتها العسكرية الأخيرة في كوريا الجنوبية التي شاركت فيها قاذفات استراتيجية بعيدة المدى، معتبرةً ذلك “استفزاز متهور” لها ربما يؤدي إلى حرب شاملة في شبه الجزيرة الكورية.

صحيفة “رودونج سينمون” الرسمية الكورية الشمالية وفي تعليق لها، اعتبرت أن التدريبات العسكرية المشتركة بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية، “ستضيف فقط الوقود إلى المتفجرات الجاهزة للانفجار”.

وأضافت الصحيفة”: “أي سوء تقدير بسيط أو خطأ ربما يؤدي إلى اندلاع حرب نووية، وهذا بدوره من المؤكد أن يؤدي إلى حرب عالمية جديدة. إن قول الولايات المتحدة أنها ستنشر بشكل منتظم قاذفات استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية هو بالضبط تصرف جنوني للعب بالنار على “قمة خزانة ذخائر”.

وكان بيان للقوات الجوية الأمريكية قد ذكر فى وقت متأخر من الجمعة، إن قاذفتين أمريكيتين قامتا بتدريبات مع مقاتلات من كورية جنوبية ويابانية، رداً على “التهديد المتزايد من برامج الصواريخ البالستية والبرامج النووية لكوريا الشمالية”.

وبعد التحليق من قاعدة فى جوام إلى شبه الجزيرة الكورية، انضمت القاذفتان وهما من طراز “بى – 1 بى لانسر” إلى مقاتلات من طراز “إف 15” الكورية الجنوبية، ومقاتلات من طراز “إف 16” تابعة للقوات الجوية الأمريكية قبل إطلاق أسلحة خاملة فى ميدان إطلاق نار فى بيلسونج بكوريا الجنوبية، وفقاً للبيان .

وكانت المهمة “رداً على سلسلة من التصعيد من جانب كوريا الشمالية بما فى ذلك إطلاق صاروخ عابر للقارات فى 3 تموز”.

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