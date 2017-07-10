المشهد اليمني الأول/

حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم الأحد، تقدماً ميدانياً وسيطروا على جبل عنبرة الاستراتيجي وعدد من المواقع في جبهة حام بمديرية المتون في محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من السيطرة على جبل عنبرة الاستراتيجي والتباب المجاورة له في منطقة حام، وكبدوا المرتزقة خسائر فادحة في العدد والعتاد.

وأكد المصدر مصرع وجرح العشرات وتفجير آليتين محملتين بالمرتزقة، واغتنام أسلحة ومعدات في عملية تطهير الجبل والمواقع المحيطة به في مديرية المتون.

يشار إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذا خلال الأيام الماضية عمليات ناجحة ومباغته لقوى النفاق والمرتزقة في مناطق وقز وملاحة وسداح والسلان ووادي شواق ومحزام بن صبرة بمديرية المصلوب.

وعلى مواقع مرتزقة العدوان في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف وأحرزوا تقدما في جبهة الجوف مكبدين المنافقين والمرتزقة خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم.

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