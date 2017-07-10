المشهد اليمني الأول/

أعلن النظام السعودي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده في معارك مع الجيش اليمني واللجان الشعبية على الحدود الجنوبية مع اليمن ، ليرتفع عدد قتلى المهلكة السعودية على الشريط الحدودي، منذ العاشر من مايو الماضي، إلى 28 جندياً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن «جموع المصلين بمحافظة محايل، يتقدمهم وكيل المحافظ علي بن إبرهيم الفلقي، شيّعت اليوم، شهيد الواجب الجندي أول، عثمان بن عبد الله مديني، أحد منسوبي القوات المسلحة».

وأضافت أن «الجندي مديني استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي»، في إشارة إلى الحدود الجنوبية مع اليمن التي تشهد معارك مع الجيش اليمني واللجان الشعبية منذ أكثر من عامين.

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