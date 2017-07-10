الرئيسية الأخبار المحلية شاهد تفجير مركز الجمايم السعودي في جيزان بعد تطهيره وإحراق آلية خلفها... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد تفجير مركز الجمايم السعودي في جيزان بعد تطهيره وإحراق آلية خلفها السعوديين بعد فرارهم من الموقع 10/07/2017 257 مشاركة في الفيسبوك التغريد في تويتر مقالات ذات صلةكتابات اخرى للكاتب شاهد أبطال الجيش واللجان يسيطرون على جبل عنبرة الإستراتيجي في الجوف وعدد من التباب المجاوره له وإغتنام عدد من الأسلحة شاهد استهداف تجمعات المنافقين في تنصاب وقبالة مزار الأمير بصلية صورايخ الكاتيوشا نجران السعودية تعلن مقتل أحد جنودها على الشريط الحدودي مع اليمن معهد “كريتيكال ثريتس” الأمريكي: هادي يفتقر إلى الشرعية ويعمل مع القاعدة في مناطق يمنية «مجتهد» يكشف دور «سلمان» و«الجبير» في العلاقات مع الكيان الإسرائيلي المشهد اليمني الأول/ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات