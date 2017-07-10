المشهد اليمني الأول/

دكت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، مواقع وتجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظتي لحج وتعز.

وأفاد مصدر عسكري، بأن القوة المدفعية قصفت تجمع لمرتزقة العدوان في منطقة كرش بمحافظة لحج محققة إصابات مباشرة.

وأضاف المصدر أنه تم استهداف مرابض مدفعية المرتزقة في مديرية الصلو بمحافظ تعز بعدد من القذائف، ما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة في قوات المرتزقة.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت، أمس الأحد، صاروخا نوع زلزال 2 محلي الصنع على تجمع لقوى الغزو والمرتزقة شرق مديرية المخا غرب تعز محققة إصابات مباشرة.

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